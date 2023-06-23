Москва, 23 июня, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Руководство ВСУ лихорадочно ищет новые человеческие ресурсы, которые можно было бы отправить в зону боевых действий, считает Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Именно этим, по его мнению, объясняется тот факт, что на Украине одна область за другой объявляют всеобщие мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В беседе с корреспондентом ИА Регнум 23 июня Михайлов констатировал, что на Украине наблюдается мобилизационная истерия — Киев ищет ресурсы и убеждается в том, что они исчерпаемы.

«Нельзя бесконечно вырабатывать молодых мужчин от 18 до 35 лет (причём эти параметры на Украине постоянно расширяются) и отправлять их в зону боевых действий. Мы прекрасно понимаем, какой печальный итог ждёт тех, кто поедет туда», — сказал Михайлов.

Украина как будто пытается понять, сколько ещё жизней можно отдать за виртуальную победу в кампании, заказчиком которой стали США и Великобритания. Именно эти государства создали ту геополитическую проблему, которую теперь приходится решать российской военной группировке.

«Дипломатия выше всего. Надо договариваться. Но Запад вообще отключил дипломатию как таковую. Про Украину и говорить нечего. Там все дипломатические институты разложились», — убеждён Михайлов.

По его словам, с одной стороны, не следует недооценивать возможности западного ВПК, но с другой — необходимо фиксировать те реакции, которые демонстрируют украинские элиты. А там между тем наблюдается разочарование в западных обещаниях по поводу поставок оружия на территорию Украины. США продолжают оснащать некоторые государства Восточной Европы американскими вооружениями, но не спешат поставлять их на территорию Украины.

Михайлов подчеркнул, что есть риторика, а есть конкретные военно-технические решения. И по первой части уже прозвучало столько обещаний, что украинским элитам есть о чём задуматься. А что касается военно-технических решений, то все уже увидели недавнюю судьбу «Леопардов».

Развивая эту мысль, Михайлов призвал не забывать, что военная техника заканчивается независимо от мобилизационных возможностей. Без современной военной техники, без боекомплектов и без горючего невозможно проводить крупную военную кампанию. Поэтому, невзирая на то, сколько военных специалистов приедет на территорию Украины, война, развязанная там Западом, не увенчается его успехом. И на Западе, по словам Михайлова, уже понимают, что это провал, а у Киева остаётся всё меньше поводов надеяться на что-либо.

«Дорогостоящие израильские танки «Меркава» на Украине никогда не появятся. Тель-Авиву нет никакого смысла отправлять их туда. Во-первых, они там себя не проявят — это не их географическая зона. Во-вторых, это испортило бы отношения Израиля с Россией. Нетаньяху не хочет ухудшения отношений с Владимиром Путиным, который стал арбитром ближневосточных переговоров Израиля с его партнёрами и соседями. И пока Израиль находится в состоянии большой геополитической игры на Ближнем Востоке, ни один израильский танк на Украину не приедет», — констатировал Михайлов.

Не прилетят на Украину и долгожданные истребители F-16. Аргументируя этот прогноз, Михайлов пояснил, что «никто не будет гробить» визитные карточки американского оборонпрома на территории Украины. А если эти самолеты появятся в воздушном пространстве Украины, то они будут уничтожены российскими системами противовоздушной обороны.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что на Украине всеобщую мобилизацию объявили в Черниговской области, где местный военкомат предписал всем военнообязанным мужчинам явиться в десятидневный срок «для уточнения их пригодности к военной службе».

Аналогичная ситуация в Оболонском районе Киева. Явиться в военкомат должны будут даже те, кто не получил повесток или мобилизационных распоряжений, а также те, кто проживает там без прописки. Уклонистам грозят уголовным наказанием.

До этого мобилизация была объявлена в Ивано-Франковской области. Причём для «нужд ВСУ» мобилизовывать собрались не только людей, но и транспортные средства, технику предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности. Более того, военная администрация ввела временный запрет на плановые госпитализации мужчин призывного возраста. Лечиться в больницах теперь можно только с разрешения военкоматов.

Президент России Владимир Путин, оценивая такое положение дел на Украине, констатировал, что хотя Запад и может поставить Украине ещё больше техники, мобилизационный резерв ВСУ конечен. Это, по мнению главы государства, свидетельствует о намерении Запада воевать с РФ до «последнего украинца».

В Государственной думе по этому поводу заметили, что Украина приближается к полному исчерпанию её человеческих ресурсов и вряд ли сможет устраивать всё новые и новые волны мобилизации.