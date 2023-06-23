Нью-Дели, 23 июня, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Житель Индии около двух лет бесплатно прожил в пятизвёздочном отеле, совершая махинации со счетами и документами. Об этом сообщает издание LADBible.

Уроженец штата Ассам Анкуш Датта заселился в отель Roseate в Дели в мае 2019 года и прожил там больше 600 дней — до января 2021 года. Он задолжал отелю примерно $70 тыс., но не заплатил ничего. Это обстоятельство вскрылось при проверке записей.

Администрация отеля обратилась к правоохранителям, обвинив в произошедшем не только постояльца, но и персонал. Пока никого из сотрудников отеля не задержали.

По предварительной версии, постоялец жил бесплатно за счёт различных средств и уловок, таких как подделка документов и мошенничества со счетами.

По словам офицера полиции, Датта и его сообщники среди персонала разными способами избегали оплаты счетов. Они удаляли записи, подделывали отчёты, выдавали поддельные чеки и документы и обманули электронную систему отеля.

Датту арестовали. Ему грозит тюремных срок в случае, если суд признает его вину в мошенничестве с чужими счетами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее отельеры в Турции столкнулись с мошенниками, отдыхающими бесплатно за счёт обещания так называемого почтового перевода (Mail Order). Они бронируют номера, указывают перевод в качестве оплаты, а по возвращении домой утверждают, что в отеле не были. Платёжное поручение приходит в банк через три-четыре месяца после отдыха, а видеозаписи с ними в отелях хранятся всего месяц.