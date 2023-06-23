Киев, 23 июня, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Ситуация с бомбоубежищами на Украине неудовлетворительная, и власти страны намерены отстранять от выполнения обязанностей руководителей некоторых городов, сообщил 23 июня президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM

На своих страницах в соцсетях он рассказал, что вопрос о бомбоубежищах рассматривался на заседании совета национальной безопасности и обороны.

«Выводы неутешительные. Почти по всей стране. Особенно цинична и позорна ситуация в тех городах, у которых есть значительный финансовый ресурс, но у [властей] которых, к сожалению, иные приоритеты. Кадровые решения будут», — написал Зеленский.

Украинские СМИ полагают, что речь идёт в первую очередь о мэре Киева Виталии Кличко. «Страна» отметила, что, по данным её источников, в ближайшее время могут быть уволены как заместители Кличко, так и он сам.

Ранее местные СМИ сообщали, что значительное число бомбоубежищ в Киеве непригодна для использования. Позже эти сообщения подтвердили и в правительстве Украины. В частности, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической, отметив, что из 1849 проверенных бомбоубежищ 242 оказались закрытыми, а 596 — не готовыми к использованию.

Представители Кличко, в свою очередь, в своих анонимных комментариях «Стране» заявили, что действия офиса президента страны вызваны не желанием улучшить ситуацию с бомбоубежищами, а попыткой узурпировать власть.