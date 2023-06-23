Вашингтон, 23 июня, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Россия, Китай, Великобритания и Франция, которые являются постоянной пятёркой Совета Безопасности ООН, обсудили на рабочем уровне сокращение стратегического риска и национальные ядерные доктрины, сообщила 23 июня пресс-служба Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Госдепе уточнили, что эти консультации состоялись 13–14 июня в Каире.

Как сообщало ИА Регнум, Россия приостановила действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) 21 февраля 2023 года. Объявляя об этом, президент России Владимир Путин уточнил, что не разрывает договор, а приостанавливает в нём участие страны из-за политики США.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил приостановку договора, отметив, что не имеет по нему никаких контактов с США. При этом в Кремле ситуацию назвали очень печальной, а в Госдуме заявили, что США давно рушат международную систему безопасности.

3 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что ситуация в сфере контроля над вооружениями до предела острая. Он уточнил, что по вине США многие элементы прошлой архитектуры в данной области либо разрушены, либо находятся в полулетальном состоянии. Дипломат добавил, что Вашингтон попытается преподнести позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде.