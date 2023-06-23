Кемерово, 23 июня, 2023, 17:59 — ИА Регнум. В Кузбассе стартовал второй научно-популярный фестиваль «Динотерра». Об этом 23 июня сообщила пресс-служба правительства региона.

Кадр из видео с канала: kmv484MK. Фестиваль Динотерра.

Фестиваль будет проходить с 23 по 25 июня в деревне Шестаково Чебулинского муниципального округа.

«Мы приветствуем всех гостей фестиваля «Динотерра» в Кузбассе. Деревня Шестаково стала известна научному миру благодаря находке палеонтологов — здесь был обнаружен скелет сибирского пситтакозавра», — сказал глава региона Сергей Цивилёв.

Он отметил, что уже второй год «Динотерра» является одним из самых популярных событий в Кемеровской области. По его словам, организаторы объединили научную составляющую и туристический потенциал территории.

На территории фестиваля открыт Дино-арт парк. Это выставка арт-объектов и первобытная деревня. Там можно попробовать приготовленные на огне угощения, посмотреть быт и жилища древних людей. Также есть выставочный павильон «Люди и мамонты», где представлены копии костей скелета кемеровского мамонта, ростовые фигуры древнего племени.

На фестивале начал работу научный лекторий, на котором расскажут о тайнах скифов, секретах петроглифов и металлургии тысячелетней давности. Запланирован научный интерактив «Биоконструктор». Состоится награждение победителей полевой конференции школьников «По следам динозавров». Будет показан научный фильм «Прогулки с динозаврами» и мультфильм «Хороший динозавр».

На протяжении трёх дней будут проводиться экскурсии от региональных туроператоров. 24 июня пройдёт международный симпозиум, шествие с роботами-динозаврами.

Правительство Кузбасса объявило конкурс «По следам динозавров» в номинациях: «Креативное фото с динозавром», «Лучший видеоролик», «Лучшая история». Для участия нужно разместить публикацию в своём профиле в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году первый международный научно-популярный фестиваль «Динотерра» в Кузбассе посетили почти 30 тыс. человек. Перед этим специалисты института цифры Кемеровского государственного университета разработали 3D-модели динозавров.