Москва, 23 июня, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил 175-й гвардейской Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления почётное наименование «гвардейской» и в своей телеграмме поздравил с этим событием командование бригады и её личный состав.

Сергей Ильин/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Звание присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях, сказано в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

Министерство обороны РФ Указ о присвоении 175 Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления почетного наименования «гвардейская»

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — отметил президент в своей телеграмме.

Глава государства также выразил уверенность, что воины-гвардейцы и впредь будут хранить верность присяге и с честью служить Родине, обеспечивая безопасность и мирную жизнь сограждан.

Как сообщалось ранее, 21 июня Владимир Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» 39-му отдельному вертолётному полку. Ранее в июне 2023 года президент присвоил то же почётное наименование 165-й артиллерийской бригаде и 59-й Сивашской Краснознамённой бригаде управления, а в мае 2023 года — 50-му самоходному артиллерийскому полку и 55-му отдельному вертолётному Севастопольскому ордена Кутузова полку.