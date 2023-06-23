Донецк, 23 июня, 2023, 20:43 — ИА Регнум. В пятом докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак выступил с предложениями об ускоренном развитии сектора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В докладе изложены такие решения, как предоставление льгот и субсидий аналогично сфере информационных технологий и электроники, создание особых условий для госзакупок и ряд других мер.

ER. RU Андрей Турчак

Также в докладе Турчак сообщил, что рабочая группа по СВО зафиксировала значительное сокращение обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации. При этом остаются проблемы, которые требуют особого внимания и оперативных решений.

По словам Турчака, рабочая группа предлагает учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контракт. Она также предлагает предоставлять единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их.

В докладе президенту также содержатся предложения по изменению процедур начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников специальной военной операции, которые находятся на фронте в течение длительного времени. Кроме того, предлагается расширить перечень категорий, которые могут получить статус ветерана боевых действий.

Андрей Турчак отметил, что предлагается предоставить статус ветерана боевых действий сотрудникам региональных подразделений МЧС в новых регионах, которые участвуют в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов, а также строителям, занимающимся восстановлением инфраструктуры, фортификацией вблизи зоны специальной военной операции и на прилегающих территориях, а также ракетчикам и морякам, выполняющим боевые задачи за пределами зоны спецоперации.

Также в докладе озвучены предложения по увеличению производства технических средств реабилитации, расширение списка выгодоприобретателей застрахованного участника специальной военной операции в случае его гибели, а также вопросы вступления в наследство в случае, если извещение о гибели приходит с большим опозданием.

Как сообщает портал ER. RU, ранее президент подписал законы, разработанные рабочей группой по вопросам СВО, которые упрощают процедуры признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также устанавливают статус ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Кроме того, был подписан закон об отмене государственной пошлины за восстановление паспорта и водительских прав участников специальной военной операции, а также закон о праве на бесплатную юридическую помощь.