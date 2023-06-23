Херсон, 23 июня, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Глава рабочей группы по СВО, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в пятом докладе президенту РФ сообщил, что сейчас фиксируется существенное сокращение обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации.

ER. RU Андрей Турчак

В то же время, по словам секретаря генсовета ЕР, остаются проблемы, которые требуют особого внимания и оперативных решений.

Турчак отметил, что рабочая группа предложила учитывать квалификацию и боевой опыт добровольцев при переходе на контрактную службу. Также от группы поступила инициатива предоставлять единовременную выплату в размере 195 000 рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и заключившим кратковременные контракты и продлевающим их.

В докладе есть пункт об изменениях процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников СВО, долгое время находящихся на фронте. Предлагается также расширить список категорий, которым доступен статус ветерана боевых действий.

По словам Турчака, этот статус необходимо предоставлять сотрудникам МЧС новых субъектов РФ, участвующим в разминировании территорий и эвакуации людей. Также ветеранами БД должны считаться строители, восстанавливающие инфраструктуру и занимаются фортификацией вблизи зоны СВО и на прилегающих территориях. Наконец, ветеранами боевых действия должны стать моряки и ракетчики, выполняющие боевые задачи за пределами зоны специальной военной операции.

В отчёте содержится и предложение увеличить производство техсредств реабилитации. Целый ряд инициатив касается юридических вопросов, например вопросов наследования в случае гибели военнослужащего, если извещение приходит с большим опозданием.

Также в докладе говорится о производстве беспилотников. Предполагается внедрение решений, ускоряющих развитие данного сектора, в том числе субсидирование и другие меры по аналогии с IT-сферой.

Как сообщает портал ER. RU, президент подписал инициированные рабочей группой по СВО закон об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также закон о статусе ветерана БД для ополченцев Донбасса. Помимо этого, подписаны законы о праве на бесплатную юридическую помощь для участников спецоперации и отмене госпошлин за восстановление водительских удостоверений и паспортов.