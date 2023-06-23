Геническ, Украина, 23 июня, 2023, 17:27 — ИА Регнум. ИА Регнум публикует кадры последствий удара ВСУ по жилому дому в Геническе Херсонской области. Как сообщалось ранее, в результате нанесённых по жилым кварталам города ракетных ударов погибли два человека.

Кадр из видео Последствия удара ВСУ по жилому дому в Геническе

На кадрах видно, что частный дом получил очень серьёзные повреждения. Несколько стен и часть крыши обрушились, идёт разбор завалов. Также в доме выбиты окна и есть многочисленные иные повреждения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815124" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по жилому дому в Геническе

Как сообщалось ранее, удар пришёлся по частному сектору Геническа, одна из ракет попала прямо в дом. Один из погибших во время удара находился внутри дома и от полученных ран скончался на месте.

Удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска был нанесён около 14:00 мск 23 июня, предположительно, ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. На месте происшествия работают спасатели и медики, количество пострадавших уточняется.

22 июня ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, который связывает Херсонскую область и Крым. Это подтвердилось изучением маркировки на обломках ракеты. Сальдо подчеркнул, что Россия даст очень серьёзный ответ на этот бессмысленный с военной точки зрения обстрел.