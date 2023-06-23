Донецк, 23 июня, 2023, 18:23 — ИА Регнум. В пятом докладе президенту РФ Владимиру Путину глава рабочей группы по СВО и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что значительно сократилось число обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации.

ER. RU Андрей Турчак

При этом остаются проблемы, которые требуют особого внимания и оперативных решений.

Он предложил учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контракт. Кроме того, предлагается предоставить единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их.

В докладе президенту также было предложено изменить процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников СВО, которые длительное время находятся на фронте, а также расширить перечень категорий, которые могут получить статус ветерана боевых действий. Глава рабочей группы отметил, что статус ветерана боевых действий должен быть предоставлен сотрудникам региональных подразделений МЧС в новых регионах, участвующих в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов, строителям, которые восстанавливают инфраструктуру и занимаются фортификацией вблизи зоны СВО и на прилегающих территориях, а также ракетчикам и морякам, участвующим в выполнении боевых задач за пределами зоны спецоперации.

Среди других предложений — инициативы по увеличению производства технических средств реабилитации, расширению списка выгодоприобретателей застрахованного участника СВО в случае его гибели, а также вопросы вступления в наследство в случае, если извещение о гибели приходит с большим опозданием. Андрей Турчак заключил, что особое внимание в докладе было уделено вопросам производства беспилотных летательных аппаратов. Предложен комплекс решений, направленных на ускорение развития этого сектора, включая предоставление льгот и субсидий, аналогичных тем, что уже предоставляются в сфере информационных технологий и электроники, а также особые условия государственных закупок и другие меры.

Как сообщает портал ER. RU, что ранее президент подписал законы, предложенные рабочей группой по вопросам СВО, касающиеся упрощения процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также статуса ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Также были подписаны законы об отмене государственной пошлины за восстановление паспорта и водительских прав участникам спецоперации и о праве на бесплатную юридическую помощь.