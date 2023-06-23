Стокгольм, 23 июня, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Европейские послы договорились в пятницу о расширении производства артиллерийских боеприпасов, ракет для РСЗО и ПВО в странах Евросоюза до 1 млн в год, сообщило 23 июня в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

Aimee Dilger/Global Look Press Снаряды

«Послы ЕС только что утвердили мандат на переговоры с Европарламентом о регламенте акта поддержки производства», — сказано в сообщении.

По мнению еврочиновников, это позволит оборонной промышленности ЕС лучше поддерживать Вооружённые силы Украины.

Как передавало ИА Регнум, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС в Брюсселе в марте заявил, что Польша прорабатывает вопрос о существенном увеличении производства боеприпасов для Украины. Он подчеркнул, что у стран Европы не хватает боеприпасов, а в Польше выпускается слишком мало артиллерийских снарядов.

Премьер-министр допустил, что если польские оборонные предприятия смогли бы значительно нарастить производство снарядов, то всю эту продукцию можно было бы закупить на средства европейских государств и передать Киеву.

Позднее Моравецкий сообщил о намерении властей Польши разместить на своей территории завод по производству боеприпасов с обеднённым ураном для американских танков Abrams.