Вологда, 23 июня, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Десятки миллиардов рублей инвестиций в охрану окружающей среды, социальные и благотворительные проекты, поддержку образования и здравоохранения, сохранение исторического наследия — таков результат многолетнего сотрудничества «ФосАгро» и Вологодской области. Как отметили в компании, это взаимодействие набирает обороты. Подтверждением тому стало подписанное в рамках недавнего Петербургского международного экономического форума соглашение о развитии социально — экономического сотрудничества между «ФосАгро» и региональным правительством.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Партнерские соглашения между правительством Вологодской области и ПАО «ФосАгро» подписываются ежегодно, начиная с 2010 года, отметили в пресс-службе предприятия. Поначалу они регламентировали гарантированные поставки удобрений вологодским сельхозпроизводителям. Но постепенно их содержание расширялось, и соглашения начали охватывать новые сферы совместной работы.

Сегодня этот документ предусматривает взаимодействие сторон в реализации инвестиционных и социальных проектов на территории региона. В частности, правительство Вологодской области намерено содействовать реализации инвестиционной стратегии «ФосАгро», поддерживать проекты компании в природоохранной сфере и в области промышленной безопасности.

В свою очередь, «ФосАгро» продолжит вносить свой вклад в социально-экономическое развитие города Череповца и Вологодской области, реализуя широкий спектр социальных и благотворительных программ. Речь, прежде всего, идет о поддержке учреждений среднего, среднего-профессионального и высшего образования, здравоохранения, культуры и спорта. Общий объем финансирования этих программ в 2023 году превысит 1,9 миллиарда рублей.

Помимо этого, компания продолжит развитие Парка Победы в Череповце и базы отдыха «Сосновка», превращая ее в современный лечебно-реабилитационный центр. Также в рамках корпоративной программы начнется возведение нового девятиэтажного многоквартирного дома в жилом комплексе, построенном компанией для своих сотрудников. Кроме того, будет завершено проектирование 10-этажного общежития для студентов Череповецкого химико-технологического колледжа — одного из базовых учебных заведений компании. Плюс к этому «ФосАгро» продолжит развивать свой ключевой социальный проект «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) и оказывать поддержку «ФосАгро-школам». Не отказывается компания и от поддержки учреждений здравоохранения, начатой во время недавней пандемии. В частности, «ФосАгро» поможет Череповецкой городской поликлинике №1 в приобретении современного медицинского оборудования. В настоящее время завершается модернизация музейного комплекса «Зеленая планета». Там обновится экспозиция, появится лаборатория кибербезопасности и профориентационная аудитория с интерактивным оборудованием, которое позволит школьникам почувствовать себя работниками разных профессий компании «ФосАгро».

Кроме этого, стороны достигли договоренности о софинансировании реконструкции муниципального учреждения культуры «Дворец химиков».

«Мы подписали очередное соглашение о сотрудничестве с нашим стратегическим партнером, бюджетообразующей компанией. Предприятие является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в стране — подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. — Несмотря на внешнеполитическое давление, череповецкие химики уверенно осваивают международные рынки, наращивают объемы производства и инвестируют в развитие производственных мощностей. Подписанное соглашение позволит нам продолжить реализацию совместных инфраструктурных, экологических, климатических и социальных проектов. Мы благодарим «ФосАгро» за активную инвестиционную деятельность и готовы и дальше оказывать ей поддержку на уровне региона».

По словам главы Вологодчины, компания строит жилье в рамках корпоративной программы, поддерживает Череповецкий химико-технологический колледж, принимает участие в реализации ряда крупных социальных проектов в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики и поддержки спорта. И при этом ведет в регионе активную экономическую деятельность. Область намерена и дальше оказывать «ФосАгро» поддержку в реализации проектов в сфере модернизации производств, привлечения квалифицированных кадров, экологии, охраны труда и промышленной безопасности.

В свою очередь, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников отметил особую роль правительства Вологодской области в создании в регионе благоприятного инвестиционного климата, позволяющего компании развивать производственные мощности Череповецкого комплекса «ФосАгро». В минувшем году предприятия компании выпустили в общей сложности 11,1 миллиона тонн продукции сельскохозяйственного назначения, из которых 7,6 миллиона тонн произведены в Череповце.

«Компания «ФосАгро» была и остается надежным партнером областного правительства в развитии социальной инфраструктуры региона, города Череповца и Череповецкого района. Усилия губернатора области Олега Кувшинникова и регионального правительства, направленные на улучшение жизни череповчан, то, сколько удается сделать для города и региона, — вызывает уважение. Компания заинтересована в том, чтобы делать жизнь в Череповце комфортнее, улучшать инфраструктуру города, создавать условия для интеллектуального, духовного и физического развития детей и молодежи. В этом городе работает самое крупное из предприятий Группы «ФосАгро» и живут тысячи семей наших сотрудников. Мы продолжим работать на благо Череповца», — заверил Михаил Рыбников.

За последние пять лет в рамках соглашений между «ФосАгро» и правительством Вологодской области финансирование природоохранных мероприятий компании составило 14,2 миллиарда рублей, направления по обеспечению промышленной безопасности и охране труда — 1,9 миллиарда рублей. Объем финансирования социальных и благотворительных проектов превысил 6,5 миллиарда рублей. За эти годы в регионе во взаимодействии правительства области и бизнеса реализован ряд крупных инфраструктурных проектов, в числе которых строительство Северной объездной дороги. Объем перечисленных компанией «ФосАгро» в консолидированный бюджет Вологодской области налоговых платежей с 2018 по 2022 год составил порядка 35 миллиардов рублей.