Вашингтон, 23 июня, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Министерство финансов США обновило санкционный список по России, включив в него двух физических лиц. Об этом говорится в опубликованном 23 июня сообщении министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В список включены два сотрудника ФСБ России, которые, по мнению американского минюста, участвовали в попытках Москвы «провести глобальные операции по оказанию пагубного влияния», в том числе — на местные выборы в США.

Они участвовали в сборе информации о деятельности нескольких американских политических групп, говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле не раз отвергали заявления властей США о якобы попытках России вмешаться в американские выборы. Россия не вмешивается в электоральные процессы в других странах, подчёркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Осенью 2022 года он заявил, что в Москве на подобные обвинения уже не обращают внимания.

Власти США регулярно обновляют список санкций, направленных против России и российских граждан. Включение в такой список означает блокировку активов на американской территории, запрет въезда в страну и запрет на ведение бизнеса с гражданами США.

5 июня семь физлиц и одна компания из России — калужская фабрика керамических изделий — попали в чёрный список под предлогом участия в дестабилизации обстановки в Молдавии. В мае минфин США расширил список рестрикций на 46 физических лиц. В него попали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, омбудсмен Татьяна Москалькова и её коллега из ДНР Дарья Морозова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, помощник президента Игорь Левитин.