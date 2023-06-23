Киев, 23 июня, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Вооружённые Силы России выстраивают прочную оборону и предугадывают действия ВСУ. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью газете Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, российские войска предвидели и продолжают предугадывать наиболее опасные направления движений ВСУ, они выстраивают прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть.

По словам Сырского, ВС России пытается перехватить инициативу, и их нельзя недооценивать.

Украинский генерал также признал, что в целом ситуация на передовой для ВСУ сложилась тяжёлая.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось ранее. Он также добавил, что контрнаступление осложняется тем, что территория в 200 тыс. кв. км была заминирована Вооружёнными силами России.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что власти Украины не продумали свою операцию и в результате ВСУ при неудачных попытках контрнаступления несут огромные потери. По его оценкам, число погибших в ходе контрнаступления военнослужащих ВСУ превышает 10 тысяч человек. При этом они не смогли преодолеть даже первую линию обороны ВС России.

Президент России Владимир Путин отметил, что в наступлении ВСУ наблюдается определённое затишье из-за того, что они несут серьёзные потери. По его словам, наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, но большие потери в будущем могут привести к утрате боеспособности украинской армии.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент США Джо Байден паникует из-за уничтоженной техники ВСУ, а российский лидер Владимир Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине.