Мелитополь, 23 июня, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Рабочая группа по вопросам СВО отмечает существенное сокращение обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации. Об этом заявил руководитель рабочей группы, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в рамках пятого доклада президенту России Владимиру Путину.

ER. RU Андрей Турчак

Однако проблемы, требующие особого внимания и оперативных решений, все же сохраняются.

По словам Турчака, рабочая группа предложила поддержать добровольцев, которые перешли работать по контракту. Предлагается учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях. Еще одна мера помощи состоит в предоставлении единовременной выплаты не только мобилизованным и военным, которые заключили контракт на год и более. Средства предлагают выплачивать тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их. Напомним, что размер такой выплаты составляет 195 000 рублей.

В докладе рабочей группы содержится предложение по изменению процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги для участников спецоперации, которые находятся в зоне СВО в течение продолжительного времени. Кроме этого, предлагается расширить список категорий военнослужащих, на которых должен распространяться статус ветерана боевых действий. Речь идет о сотрудниках подразделений МЧС в новых регионах, которые участвуют в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов, а также строителях, занимающихся восстановлением инфраструктуры и фортификацией вблизи зоны спецоперации и на прилегающих территориях. Кроме этого, статус ветерана предлагают присвоить ракетчикам и морякам, принимающим участие в выполнении боевых задач за пределами зоны СВО.

Среди других предлагаемых мер поддержки — увеличение объемов производства технических средств реабилитации, дополнение перечня выгодоприобретателей застрахованного участника спецоперации в случае его гибели, а также вопросы, связанные с правами наследования, при получении извещения о гибели военнослужащего в зоне СВО с опозданием.

«Отдельное внимание в докладе уделили вопросам производства БПЛА. Предложили комплекс решений, которые должны ускорить развитие этого сектора, включая льготы и субсидии по аналогии с теми, что уже предоставлены в сфере ИТ и электроники, особые условия госзакупок и ряд других мер», — отметил Андрей Турчак.

Как сообщает портал ER. RU, ранее были одобрены и подписаны президентом законы рабочей группы по СВО, которые касаются упрощения процедур признания бойцов пропавшими без вести или погибшими, получения бесплатной юридической помощи, а также присвоения статуса ветерана боевых действий ополченцам Донбасса. Еще один закон предусматривает отмену уплаты государственной пошлины в случае восстановления паспорта и водительского удостоверения участником СВО.