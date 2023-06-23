Киев, 23 июня, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский учится военному делу у древних греков и римлян, так как считает, что с тех пор основные принципы войны не изменились, такие заявления Сырский сделал в интервью Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский

«Когда вы читаете о битве при Каннах, между Ганнибалом и римлянами (в 216 году до н. э.), действуют те же принципы: атака врага с фланга, окружение противника, сосредоточение центральных усилий на самом слабом месте обороны противника, необходимость внимательно изучить врага. Ничего не изменилось», — сказал Сырский.

По его мнению, единственный существенно новый аспект — это сложность оборудования и автоматизация процессов. В остальном произведения авторов классической эпохи, а также других периодов истории (Сырский сообщил, что читает работы немецкого военного теоретика ХIХ века Карла фон Клаузевица), остаются актуальными, считает он.

Ранее 23 июня советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в неудачах контрнаступления ВСУ виноват Запад, чьи руководители слишком долго принимали решения о поставках оружия на Украину и тем самым предоставили России время на подготовку обороны.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин сказал, что благодаря мужеству и стойкости российских военнослужащих ВСУ в ходе своего контрнаступления не удаётся достичь никаких успехов. При этом потери противника значительно превышают классическое сочетание три к одному (соотношение потерь у наступающих и обороняющихся соответственно), подчеркнул президент.

22 июня на совещании с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин заявил, что западные страны, очевидно, готовы поставлять Украине всё новую военную технику, и хотя мобилизационный потенциал Киева не безграничен, Запад, похоже, решил воевать с Россией «до последнего украинца».