Москва, 23 июня, 2023, 16:54 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали о памятнике клещу, драке с шампурами, алкотестере-скороговорке и многом другом. Самое интересное — в нашей подборке.

Гараж 54 14-колесные «Жигули»

Центральный федеральный округ

В столичном метро случился сбой, и движение поездов пришлось приостановить. Причина парадоксальная: человек спустился на пути и там моментально уснул. «Москва — город чудес», — констатирует «Мослента». Виновника оперативно разбудили и вытащили наверх сотрудники полиции.

В московском районе Строгино у полицейских сбежали сразу два коня. Они эпично поскакали без всадников по улице, словно соревнуясь в скорости. К счастью, от их бега никто не пострадал, передает «Рай и мкАД».

«ВКонтакте» заблокировал фотографию старого костромского автобуса, признав ее «шок-контентом». «Что ж… Устами ВК глаголит истина», — признает правоту сетевой цензуры «Родина Снегурочки».

«Рязанская сплетница» сообщает, что в Рязани зафиксировали новый рекорд России по чеканке мяча. Спортсмен чеканил мяч почти четыре часа, сделав более 28 тысяч ударов! Рекорд войдет в книгу рекордов России.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге на улице случилась драка с печальным финалом. Один из соперников ранил другого шампуром. Потерпевшего госпитализировали с проколотой ягодицей, уточняет «True Питер». А все разгорелось из словесной перепалки.

Приволжский федеральный округ

В Нижнекамске на сабантуе школьная учительница показала себя подлинным суперменом и за пять минут 105 раз подняла гирю в 16 килограммов весом. Состязание она, конечно выиграла. «Итиль» узнал, что преподает учительница… шахматную игру, а гиревой спорт для нее — хобби.

В День молодежи в Нижнем Новгороде выступит Чиж. «Нижний гиперболоид» удивляется выбору: «Думаю, значительная часть аудитории концерта была под его песни, в лучшем случае, зачата. Певцу мышек и банок в этом году исполняется 62!». Несмотря на таланты, музыкантов, пожалуй, стоило бы выбирать поточнее.

В Уфе торжественно открыли памятник клещу Валере, радуется «Татарстан, Казань и все, все, все». Это уже второй. Первого клеща Валерия украли в мае, и новый получил имя «Валерий Второй». Что будет, если получится найти пропавшую скульптуру, непонятно. Может быть, клещи будут на пару радовать горожан и туристов.

В Самарской области стало так много ДТП с участием диких животных, что региональные власти решили сделать онлайн-карту таких аварий. «Злой самаритянин» уточняет: цель инициативы — предупредить водителей, на каких участках дорог следует быть особенно бдительными.

«Сурский край» рассказал про своеобразную иронию судьбы. В самом центре Пензы всю весну обрезали кроны деревьев, чтобы они не повредили провода, и одно такое дерево с идеальной кроной на днях рухнуло во время сильного ветра. Видимо, надо было предусмотреть и работу с «аварийными» деревьями.

Южный федеральный округ

В Анастасиевской станице в Краснодарском крае куница разгромила магазин косметики. Куница прежде жила на чердаке магазина, в несчастный час потолок под ней провалился, и в панике куница стала носиться по стеллажам. «Зверек навел такую суету, что продавцам пришлось звать спасателей. В итоге плутовку угомонили, накрыв корзинкой для покупок», — пишет «Кубань-24».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Буйнакске выпал небывалый град. Некоторые льдинки были с куриное яйцо. Градины побили стекла, перепугали жителей. «Дети плакали, мужчины бегали с картонками, чтобы прикрыть машины. Помогло не всем, в автосервисах потирают руки», — сообщает Mash Gor.

Уральский федеральный округ

«Чего только не увидишь посреди ночи на Уралмаше», — признается E1.ru. Например, странного прохожего, который гладит чужие «Жигули», смахивает с них пыль и даже читает им рэп. Необычного молодого человека забрала скорая. Никто не пострадал.

Ural Mash рассказал про эпичную погоню уральских полицейских. Два наркокурьера приехали в Соликамск с грузом героина и делали тайники. Когда столкнулись с полицией, один сразу сдался, а второй побежал к реке, переплыл ее в одежде и от холода застрял на другом берегу, не двигаясь с места. Лето на Урале холодное. Его задержали, отогрели в патрульной машине и увезли в изолятор.

Сибирский федеральный округ

«Вместо алкотестера — скороговорки?» — удивляется «Томская телега». Дело в том, что томские студенты разработали приложение, которое анализирует устную речь и за секунды позволяет вычислить нетрезвого гражданина. Возможно, приложение скоро появится на дорогах, и водителей будут просить читать скороговорки.

В Белокурихе в Алтайском крае появился памятник «Кока-коле», его установили в местном парке «Колесо». «Страновед» считает решение странным, учитывая, что компания ушла из России в рамках антироссийских санкций.

Дальневосточный федеральный округ

В Якутске мужчина угнал оставленный на улице автомобиль, не заметив, что в салоне находятся двое детей. Машину нашли через десять минут. «Мир глазами якутян» пишет, что похититель был нетрезвым, без прав и уверяет, что вообще ничего не помнит.

«Мачо с Авачи» сообщает, что на Камчатке молодые медведи стали реже добывать еду охотой, предпочитая попрошайничать на дороге. Прикармливать их запрещено, но не все соблюдают запрет. А прикормленный хищник в какой-то момент может пойти к людям забирать еду силой.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 30 июня.