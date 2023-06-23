Нью-Йорк, США, 23 июня, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Начало украинского контрнаступления было медленным и не принесло никаких быстрых результатов, пишет 23 июня газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Для Украины дела идут медленно, и даже сторонники американского пути признают, что начало контрнаступления ещё не обеспечило быстрых прорывов», — отмечает издание.

По данным газеты, прибытие новых подразделений, которые были вооружены, экипированы и обучены на Западе, может иметь решающее значение. Однако условия боя представляют собой серьёзный вызов для украинских войск.

Выстроенная Россией сеть минных полей, противотанковых ловушек и других средств защиты, а также практически голая равнинная местность вдоль большей части южного фронта делает наступающие войска уязвимыми для российской артиллерии, уточняют журналисты издания.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ продолжают активные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Атаки на этих направлениях начались с 4 июня. Основной удар украинские войска сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады.

21 июня в интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ проходит не так, как ему хотелось бы, и вновь потребовал истребители F-16 и гарантии безопасности от НАТО.