Казань, 23 июня, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Польский защитник Мацей Рыбус стал игроком казанского футбольного клуба «Рубин». Об этом 23 июня сообщается на сайте команды.

(сс) Елена Рыбакова / soccer.ru Мацей Рыбус

«Защитник и полузащитник Мацей Рыбус подписал с «Рубином» контракт на один год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 33-летний футболист перешёл в казанский клуб в статусе свободного агента.

Ранее Рыбус играл за польские клубы «Пеликан», МСП и «Легия», французский «Лион», грозненский «Терек», московские «Локомотив» и «Спартак».

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Рыбусом, который играл за красно-белых с лета 2022 года. Он провёл за московскую команду 12 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.