Москва, 23 июня, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нет смысла в переговорах с такими деятелями, как президент Польши Анджей Дуда. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев прокомментировал слова польского лидера, который сравнил Россию с диким зверем, которого необходимо пристрелить.

«И кто-то ещё надеется на переговоры с такими?» ­ — поинтересовался Медведев, добавив, что в переговорах с такими деятелями нет смысла.

Он напомнил, что XVIII веке за такие слова подвергали казни.

«Но мы гуманисты. Отомстим по-другому», — написал политик.

Как передавало ИА Регнум, президент Польши Анджей Дуда 22 июня на встрече с журналистами заявил, что они с украинским лидером Владимиром Зеленским любят друг друга, однако заниматься им приходится политикой.

Польский президент также признал, что у них с Зеленским бывают сложные дискуссии, но их дух всегда дружеский. «Мы вместе с Украиной должны замучить Путина и утомить российское общество», — заявил он.

Ранее Медведев назвал бедой, что президент Соединённых Штатов Джо Байден может распоряжаться ядерным оружием. Он напомнил о возрасте американского лидера и назвал его страдающим деменцией коррупционером, претендующим на переизбрание.

Во время церемонии открытия Европейских игр в польском Кракове зрители освистали президента Польши и министра государственных активов Польши Яцека Сасина.