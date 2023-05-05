Тверь, 23 июня, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Выставка творческого объединения «Русский мир» открылась сегодня, 23 июня, в Тверском императорском дворце. Участие в церемонии приняли полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, который находится с рабочей поездкой в Тверской области, губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и другие почётные гости.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя, художник Николай Третьяков и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев

«Творческое объединение «Русским мир» скоро отметит четверть века с момента создания. Они регулярно приезжают на тверскую землю за вдохновением, поэтому вдвойне радостно, что сегодня они могут представить жителям Твери свои картины, которые уже проехали по всему миру», — сказал Игорь Щёголев.

«Объединение «Русский мир» сегодня продолжает дело наших известных русских художников, которые описывали просторы Центральной России, Тверской области, — отметил Игорь Руденя. — Через эти произведения и мы, и подрастающее поколение будем складывать историю, как жила, живёт и будет жить наша российская земля. Сегодня мы как никогда ощущаем, что наш русский мир, в который входят все народы Российской Федерации, является целым и сплочённым».

Как отметил глава региона, именно тверская земля служила источником вдохновения для выдающихся художников Алексея Венецианова, Исаака Левитана, Константина Коровина, Ильи Репина, Ивана Шишкина, Валентина Сидорова, музей которого был недавно открыт в Твери.

В экспозиции представлены живописные произведения московских художников: Николая Анохина, Ильи Каверзнева и Николая Третьякова. Всего представлено 60 картин. Особое место занимают полотна, написанные на тверской земле: на Академической даче под Вышним Волочком, в окрестностях Максатихи и с волжских берегов вблизи Калязина.

«Тверь — особое место между Петербургом и Москвой. Эта земля — колыбель русской живописи», — сказал Николай Анохин, художник, основатель творческого объединения «Русский мир».

Выставочный проект создан Тверской областной картинной галереей и творческим объединением «Русский мир» при поддержке правительства Тверской области, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. «Русский мир» как творческое содружество появилось в 2000 году, когда в галерее «Неллия» в Риге состоялась выставка живописи московских художников. Благодарное отношение зрительской аудитории послужило подтверждением необходимости проведения подобных выставок, объединенных идеей служения русской классической культуре. Так возник союз единомышленников, творческое кредо которых — продолжение классических традиций живописи, не поврежденных агрессивным воздействием антикультуры последнего времени.

Выставки творческого объединения «Русский мир» проходили в Государственной Третьяковской галерее, Приказной палате Псковского историко-художественного музея-заповедника, 14-м корпусе Московского Кремля, музее «Коломенское», музее-усадьбе «Измайлово», кафедральном соборном храме Христа Спасителя, Федеральном Собрании РФ, а также в Мюнхене и Ватикане.