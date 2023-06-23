Москва, 23 июня, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы 23 июня за закрытом заседании отправил гражданина России по фамилии Хецоидзе в СИЗО за государственную измену, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Алексей Никольский/РИА Новости Табличка при входе в Лефортовский районный суд в Москве

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Хецоидзе Г. Л. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил источник агентства.

Подробности дела не приводятся. Ранее сообщалось, что с ходатайством об аресте Хецоидзе обращалось в суд следствие ФСБ.

23 июня в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что сотрудники службы совместно с МВД задержали с поличным пять человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137.

По данным следствия, фигуранты действовали в интересах иностранного заказчика и намеревались купить и нелегально вывезти радиоактивное вещество из России для использования в ущерб российским интересам в ходе спецоперации, а именно — использовать его для постановок с применением оружия массового поражения для дискредитации России. Возбуждено уголовное дело по признакам незаконного обращения с радиоактивными веществами и подготовке к их контрабанде.

21 июня в ФСБ сообщили о задержании жителя Хабаровского края, который подозревается в совершении госизмены. По данным службы, он через третьих лиц переводил средства ВСУ, используя криптовалютные инструменты, при этом формальным получателем средств являлся «благотворительный фонд».