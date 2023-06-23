Москва, 23 июня, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Новый, уже 11-й, пакет антироссийских санкций, утверждённый Европейским союзом, создаст для РФ затруднения, но не сильно повредит её экономике, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА Регнум.

Сергей Корсун ИА REGNUM

По его словам, не стоит преувеличивать опасность этих санкций. Они главным образом пытаются не столько ограничить прямое взаимодействие с российскими компаниями, сколько повлиять на третьи лица, которые могут принимать участие в обороте российской продукции или в поставках западной продукции в Россию.

Экономист согласился с тем, что это, разумеется, затруднит для России решение каких-то вопросов, связанных со снабжением теми или иными изделиями и комплектующими. Но Москва с такими ограничениями сталкивается уже давно. И всё, к чему они приводят, так это к некоторому усложнению обходных путей. Иными словами, растёт длина цепочек поставок (увеличивается число посредников) для того, чтобы запутать возможный контроль над движением этих поставок.

«Скажем, мы не приобретаем у западных компаний те же полупроводники, которые нам запрещено поставлять, но покупаем в третьих странах готовые изделия, изготовленные с применением этих полупроводников», — объяснил Колганов.

Поэтому, по его мнению, болезненность 11-го пакета окажется терпимой. Будут затруднения с поставками тех или иных видов продукции, с экспортом металла. Страны, которые его используют, не смогут продавать соответствующую продукцию в Европу и те государства, которые присоединились к санкциям.

«Но я не думаю, что это серьёзно повлияет на уровень нашего производства, — уверен Колганов. — Да, у отдельных отраслей возникнут сложности. Но я не думаю, что ситуация будет как-то сильно отличаться от того, с чем мы сталкивались до сих пор».

Кроме того, как пояснил экономист, есть государства, внутренний рынок которых настолько ёмкий, что вопросы поставки в западные страны не носят критического характера. Проще говоря, если, например, Китай покупает у России сталь и что-то из неё изготавливает, то он может эти изделия продавать на своём внутреннем рынке и таким образом никаких проблем с санкциями у него не будет. Это же можно сказать про Индию.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что новый пакет санкций против России предполагает запрет на вывоз товаров в третьи страны, через которые подсанкционные товары поступают в РФ. Брюссель запретил поставлять в Россию навигационные приборы, электрокомпоненты, полупроводники и ряд металлов. Также запрещается импорт продукции из стали и изделий, если их изготавливали с использованием российского металла. Санкции также распространяются на 71 гражданина РФ и 33 компании.

В ответ на это Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещён въезд в страну. Границы РФ отныне нельзя пересекать представителям силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций и гражданам стран ЕС, причастным к оказанию военной помощи Киеву. Также закрыт въезд представителям структур Евросоюза, которые ответственны за введение санкций против России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать введение нового пакета санкций.

Тем временем в ЕС уже приступили к разработке 12-го пакета санкций, в который могут включить запрет импорта алмазов, а также наложение ограничений на атомную отрасль России.