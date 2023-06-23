Москва, 23 июня, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Роспотребнадзор контролирует ситуацию с активизацией природных очагов чумы в Монголии, в том числе на территориях, граничащих с Россией, сообщила 23 июня пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

В релизе сказано, что в России не было случаев заражения человека чумой с 2017 года. Специалисты службы регулярно проводят профилактические мероприятия по вакцинации граждан, проживающих на территориях природных очагов.

«Реализуются меры по контролю численности переносчиков этого опасного заболевания», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Также каждый год проводятся учения по повышению уровня бдительности медиков к выявлению случаев заражения чумой, просветительская работа с населением.

Пресс-служба ведомства особо отметила, что научно-исследовательские учреждения Роспотребнадзора на протяжении многих лет тесно сотрудничают с монгольскими коллегами по изучению, мониторингу и принятию профилактических мер в природных очагах. Проводятся совместные экспедиции, предоставляются тест-системы и оборудование для лабораторных исследований

Ранее в СМИ появилась информация, что в Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем. Ближе всего к российской границе природные очаги бубонной чумы находятся в северо-западном аймаке Увс, который граничит с республикой Тува. Болезнь переносят грызуны и живущие на них блохи. Заболевание передаётся от больного животного человеку в том числе при употреблении мяса в пищу.

Как передавало ИА Регнум, последний случай бубонной чумы был зафиксирован в в западной части Монголии в сентябре 2022 года.

В Монголии с 3 августа 2021 года действует трёхлетний запрет охоты на распространителей заболеваний — сурков. Подобные защитные меры принимались в 2005, 2006, 2014 и 2017 годах. Монголы считают мясо сурка деликатесом и, несмотря на запрет, продолжаются охотятся на них.