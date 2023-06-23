Геническ, Украина, 23 июня, 2023, 16:14 — ИА Регнум. По предварительным данным, два человека погибли в результате удара ВСУ по жилому дому в Геническе Херсонской области, передаёт корреспондент ИА Регнум с места событий.

Кадр из видео Удар ВСУ по жилому дому в Геническе Херсонской области

Удар пришёлся по частному сектору Геническа, одна из ракет попала прямо в дом. Один из погибших во время удара находился внутри дома и от полученных ран скончался на месте. На кадрах, появившихся в распоряжении ИА Регнум видно, что после удара ВСУ возник пожар. Как стало известно, загорелись хозпостройки, в самом доме, куда упала ракета, возгорания не возникло.

Как сообщалось ранее, удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска был нанесён около 14:00 мск 23 июня. Предположительно, ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. На место происшествия выехали спасатели и медики. Число пострадавших уточняется.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815097" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Два человека погибли в результате удара ВСУ по жилому дому в Геническе

Днём ранее, 22 июня, ВСУ использовали ракеты Storm Shadow для удара по Чонгарскому мосту, который связывает Херсонскую область и Крым. Это подтвердилось изучением маркировки на обломках ракеты. Сальдо отметил, что Россия даст серьёзный ответ на этот бессмысленный с военной точки зрения обстрел.

23 июня в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара были достигнуты.