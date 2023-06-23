Симферополь, 23 июня, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Когда бывший президент США Барак Обама говорит о желании русскоговорящих жителей Крыма, которые в прошлом хотели присоединения к России, то в этом нет ничего нового для россиян, однако, это будет большой новостью для украинского правления и для европейских жителей, для которых это прозвучит как определённое откровение. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политический аналитик Александр Сосновский.

Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Концерт, посвященный дню референдума в Крыму. 2014 год

Ранее американский экс-президент Барак Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали в 2014 году идею присоединения полуострова к России. Обама отметил, что даже в украинском парламенте тогда было некоторое число сторонников России, а политика внутри Украины была более сложной. Также бывший президент добавил, что ему и бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы ввести санкции против России, «пришлось привлекать большое число европейцев, которые сопротивлялись и кричали».

«В последнее время мировые политики просыпаются от литургического сна и, проснувшись, начинают заявлять о вещах, которые ещё недавно казались им невозможными. И для россиян нет ничего нового в поддержке в 2014 году жителей Крыма присоединиться к России. Гигантской новостью и большим откровением это будет для украинского правления и европейских жителей», — отметил Сосновский.

При этом политолог указал на возможную двойственность высказывания и позиции Барака Обамы. В качестве примера Сосновский привёл прошлогоднюю ситуацию с бывшим канцлером Германии, когда Меркель открыто заявила, что целью Минских соглашений на самом деле являлась попытка дать Украине время на усиление. Ангела Меркель тогда указала на понимание всех в мире, что проблема не решена, и конфликт в стране просто заморожен.

«Если Минские соглашения были просто попыткой обмануть Россию, то сейчас возникает вопрос — не является ли заявление Обамы точно такой же уловкой отвлечь внимание от каких-то актуальных более серьёзных проблем. Можно допустить, что Обама сказал это для того, чтобы смягчить ситуацию и потом выйти из неё, учитывая неудачное контрнаступление, хотя бы не на стороне проигравшей стороны», — предположил политолог.

Также Сосновский подчеркнул, что, как правило, заявления бывших политических лидеров ничего не стоят, хотя звучат очень громко.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова Обамы подчеркнул, что стать частью РФ хотело практически всё население полуострова, а не его просто «многие». При этом Песков отметил рациональное зерно в высказывании бывшего президента США.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошёл референдум о воссоединении с Россией. Более 97% голосовавших поддержали присоединение регионов к РФ.