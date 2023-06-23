Мелитополь, 23 июня, 2023, 15:54 — ИА Регнум. ВСУ в ночь на 23 июня активизировали наступательные действия на запорожском направлении, бросая на штурм обороны Вооружённых сил России «мясные волны» и не считаясь с потерями, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По линии Новоданиловка — Работино противник под прикрытием артиллерии начал бросать в атаку сначала пехоту с бронетехникой, потом пехоту на КАМАЗах и пикапах, а потом и пешком мясными волнами. Толпы ВСУшников по чистому полю пёрли под огнём «Градов», миномётов, гаубиц, пулемётов и ударных вертолётов гибли, пылала их техника, а они всё равно шли волнами», — сказано в публикации.

Итогом этой попытки наступления стало для ВСУ занятие первой линии окопов, но, как только российские военные оттуда отошли, артиллерия, танки и авиация ВС России сравняла эти окопы с землёй, отметили авторы.

Утром 23 июня возобновились позиционные бои, ВСУ проводят перегруппировку и доукомплектовывают свои подразделения, очевидно готовясь к новым волнам атак того же типа, при котором не считаются с количеством жертв, считают военкоры.

«Ценой больших потерь враг потихоньку продвигается вперёд, устилая трупами свой путь по линиям глубокоэшелонированной обороны Армии России, созданной именно для таких манёвренных оборонительных операций», — добавили авторы.

Ранее 23 июня в Минобороны России сообщили, что ВСУ в минувшие сутки продолжали попытки наступать на трёх направлениях, в том числе на запорожском. Общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили более 110 военнослужащих, отметили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года заявил, что благодаря мужеству и стойкости российских солдат и офицеров Украине в ходе своего контрнаступления не удаётся достичь никаких успехов. Потери противника значительно превышают классическое сочетание три к одному (соотношение потерь у наступающих и обороняющихся соответственно), подчеркнул президент.