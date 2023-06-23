Москва, 23 июня, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов из-за частичного перелома крестцовой кости не сможет выступить на турнире в Уимблдоне второй год подряд. Об этом сам теннисист сообщил на странице в Instagram (принадлежит Meta — организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Chema Moya/EPA/ТАСС Российский теннисист Карен Хачанов

«Из-за досадной травмы, полученной на Открытом чемпионате Франции (стрессовый перелом и частичный перелом кости крестца S1), я не смогу принять участие в Уимблдоне второй год подряд», — пояснил Хачанов.

По словам спортсмена, решение о снятии с турнира было нелёгким, до последнего момента оставалась надежда на успешное восстановление. Но команда медиков убедила его в обратном.

Теперь теннисист намерен сосредоточиться на восстановлении, чтобы в августе вернуться к соревнованиям. Он добавил, что общается со своей семьёй и скоро ждёт появления на свет второго сына.

Ранее организаторы Уимблдона сообщили о том, что Хачанов не сможет выступить из-за травмы. До этого он не смог принять участие в турнире в немецком Халле.

На «Ролан Гаррос» Хачанов проиграл в четвертьфинале первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

Как сообщало ИА Регнум, Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема — пройдёт с 3 по 16 июля в Лондоне. В этом году российским теннисистам разрешили выступать на нём в нейтральном статусе и при соблюдении «ряда условий».