Лукка, Италия, 23 июня, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Футбольный турнир в поддержку Донбасса организовали болельщики итальянского клуба «Луккезе» из города Лукка. Об этом 23 июня сообщает URA. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Отмечается, что в турнире приняли участие сотни человек, а около стадиона был проходил сбор средств для жителей Донбасса. Организаторы отметили, что это не последняя акция в поддержку России. На вырученные средства планируется построить детскую площадку в ЛНР.

«В 2014 году наш брат уехал в Донбасс добровольцем и теперь уже не может вернуться на Родину. Поэтому и мы поддерживаем борьбу народа Донбасса», — рассказал один из организаторов.

Он добавил, что итальянские болельщики выступают против отправки оружия на Украину и надеются, что всё закончится победой России, потому что только так могут восторжествовать правда и справедливость.

Также он отметил, что фанаты «Луккезе» не первый раз присоединяются к акциям солидарности с населением Донбасса и будут продолжать это делать, а также помогать тем, кто борется с русофобией.

По его словам, болельщики итальянского клуба «Ливорно» также поддерживают Россию в специальной военной операции, а на стадионе присутствовали и фанаты клуба «Интер».

Как ранее сообщало ИА Регнум, в специальной военной операции принимает участие подразделение футбольных фанатов «Эспаньола». Отряд занимается, в том числе, военной подготовкой среди фанатов. Его командиром отряда является Станислав Орлов с позывным Испанец, который стал идеологом создания отряда, призвав фанатов разных клубов, несмотря на спортивные противоречия, объединиться против врага.