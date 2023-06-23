* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 23 июня, 2023, 15:59 — ИА Регнум. В действиях помощника блогера Евгения Понасенкова (физическое лицо, признанное иноагентом в России) Рамиса Зарипова, которые привели к тяжёлой черепно-мозговой травме 55-летнего юриста Олега Диброва, содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), а потому мерой пресечения в его отношении должен быть арест, считает организация Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Понасенков (физическое лицо, признанное иноагентом в России)

Соответствующее обращение общественники направили генпрокурору Игорь Краснову, рассказали в организации ИА Регнум.

Инциденте произошёл 6 июня 2023 года в центре Москвы: в ходе возникшей перепалки Зарипов оттолкнул Диброва на проезжую часть дороги, в результате чего тот упал и получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. При этом Понасенков в своём комментарии к инциденту оскорбил Диброва, назвав его «алкашом» и «приматом». Дело в отношении его помощника было возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, и Зарипов находится на свободе.

«Толкая человека на проезжую часть, Зарипов не мог не понимать, что если человек не упадёт и не ударится, то может быть сбитым насмерть проезжающим автомобилем. Вчера стало известно, что Олегу Диброву […] сделали трепанацию черепа, он питается через трубку. У пострадавшего остаётся отёк мозга и гематома в теменно-височной области, его состояние до сих пор оценивается как тяжёлое», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, по имеющимся данным, ни Понасенков, ни Зарипов не связывались с родственниками Диброва и не предлагали им никакой помощи. Очевидно, что действия Зарипова следует квалифицировать как умышленные, в связи обвинение должно быть связано с другой статьёй УК, а Зарипову следует выбрать меру пресечения в виде заключения под стражу, считает Бородин.

Как сообщалось ранее, родственники Диброва не сразу узнали, что тот находится в больнице — он должен был вернуться домой вечером 6 июня, но связь с ним была потеряна. Дибров, которого Понасенков в своём комментарии назвал «алкашом» — директор одной из столичных юридических компаний.