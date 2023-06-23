Москва, 23 июня, 2023, 15:50 — ИА Регнум. В Москве 27-летний начальник конструкторского бюро (КБ) «Аэроэлектромаш» свёл счёты с жизнью прямо на рабочем месте, сообщило 23 июня в своём Telegram-канале издание Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Труп мужчины был обнаружен 22 июня в лаборатории блочных лебёдок. Рядом была найдена записка, в которой он просил прощения у родных.

Знакомые начальника бюро рассказали, что в последнее время он страдал от депрессии, около месяца наблюдался у психиатра. Желаемых результатов лечение москвичу не приносило. Он продолжал жаловаться на своё состояние.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня стало известно, что покончил с собой 92-летний создатель первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов. Тело бывшего инженера-физика обнаружили 17 июня в квартире на Космодамианской набережной, где он последние годы проживал вместе со своей 67-летней дочерью. Женщина разговаривала с отцом незадолго до его смерти, после беседы покинула квартиру на пару часов.

Вернувшись домой, она обнаружила тело Григория Емельяновича в одной из комнат. Отец оставил предсмертную записку в которой объяснил причину своего поступка. По его словам, он тяжело переживал смерть супруги и собственные проблемы со здоровьем.