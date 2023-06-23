Курск, 23 июня, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат рухнул на трактор местного жителя в Рыльском районе Курской области, никто не пострадал. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Трактор в поле

«В Рыльском районе произошло попадание БПЛА в сельхозтехнику местного жителя», — приводит агентство слова собеседника.

По предварительным данным, трактор получил незначительные повреждения, пострадавших нет. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Курской области Роман Старовойт в ночь на 23 июня сообщил о сбитом беспилотнике. Глава региона обратился к жителям с просьбой при обнаружении обломков не трогать их, а обратиться в экстренные службы.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о том, как казаку с позывным Тунгус из батальона «Енисей» удалось обезвредить украинский дрон-камикадзе с помощью мешка с продуктами. Боец Тунгус отправился получать продукты после того, как отдежурил ночную смену в окопе. Вернувшись на свою позицию, он увидел вражеский дрон-камикадзе и спрятался в траве. Оператор беспилотника потерял бойца.

Осипов отметил, что после этого забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами.