Краснодар, 23 июня, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В Успенском районе Краснодарского края зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Успенский район, сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,6 по шкале Рихтера», — говорится в сообщении.

Подземные толчки были зарегистрированы около 13:30.

В ведомстве добавили, что погибших и пострадавших нет, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня в 59 км от Севастополя зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,6. Землетрясение произошло в 05:42 мск в море на глубине около 10 км.

В начале февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3,0 в акватории Чёрного моря в районе Алушты. О подземном толчке сначала сообщили жители южного берега Крыма. Позднее подтверждение поступило и от сейсмологов. Эпицентр землетрясения находился в 25 км от Алушты, очаг — на глубине 15 км.