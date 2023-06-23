Геническ, Херсонская область, 23 июня, 2023, 15:10 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли жилую инфраструктуру городов Геническа и Скадовска Херсонской области, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow. Об этом 23 июня сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«Около двух часов дня украинские неонацисты нанесли удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска. Предположительно, выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow», — написал Сальдо.

Он добавил, что на место происшествия выехали спасатели и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли города в Херсонской области. Атака была одновременно по Геническу и Скадовску. В Геническе прогремело несколько взрывов.