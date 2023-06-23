Москва, 23 июня, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Москва существенно расширила список представителей Евросоюза, которым запрещён въезд в страну, в ответ на 11-й пакет антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 23 июня на сайте МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что границы России отныне закрыты для представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций и граждан стран ЕС, которые причастны к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве.

Под такой помощью понимаются поставки военной продукции и обмундирования, обучение бойцов ВСУ и сбор средств на нужды украинской армии, предоставление разведданных и услуг связи, обеспечение логистики и прочее.

Кроме того, въезд закрыт представителям структур Евросоюза, которые ответственны за введение санкций против России и пытаются подорвать её отношения с другими государствами.

«Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией», — добавили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что принятие странами ЕС нового, 11-го санкционного пакета в попытке оказать давление на Россию — это нелегитимные действия, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН. Россия и впредь будет отвечать подобным образом на любые недружественные акции со стороны западных стран.

Как сообщало ИА Регнум, под новые санкции ЕС попал 71 российских гражданин и 33 компании. В их числе шесть губернаторов, журналисты, предприниматели, СМИ, оборонные предприятия. Кроме того, новые ограничения со стороны ЕС касаются поставок в Россию некоторых категорий автомобилей, полупроводников, электрокомпонентов, оптических компонентов, навигационных приборов, металлов. В ЕС утвердили и механизм борьбы с обходом санкций, направленный против третьих стран.