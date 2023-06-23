Геническ, Херсонская область, 23 июня, 2023, 14:53 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли город Геническ Херсонской области. Об этом 23 июня сообщает Telegram-канал «Новости Херсонщины».

Андрей Рубцов/ТАСС Геническ. Вид на стелу

«В Геническе прогремело несколько взрывов. Всё в логике устрашения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атака была одновременно по Геническу и Скадовску. Точных данных о месте взрывов пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня ВСУ атаковали пункт временного размещения беженцев на Арабатской стрелке в Геническом районе ракетами Scalp, которые являются французской модификацией ракет Storm Shadow.

Российские средства ПВО смогли сбить две ракеты. Ещё два снаряда попали в здания, где скрывались беженцы. В зданиях начался пожар, спасаясь от которого люди выпрыгивали из окон.