Москва, 23 июня, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на южнодонецком направлении за сутки уничтожили более 130 украинских военнослужащих. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба Минобороны России.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 «Нона-С»

По её данным, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток», авиация и артиллерия на Времевском выступе отразили три атаки сводных подразделений ВСУ.

Отмечается, что на Положском тактическом направлении и около населённого пункта Марфополь Запорожской области были пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Уточняется, что общие потери противника за сутки на этом направлении составили свыше 130-ти украинских военнослужащих. Также было ликвидировано три боевые машины пехоты, пять танков, три боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

В Минобороны добавили, что в течение 24 часов наиболее активные попытки наступательных действий подразделениями ВСУ предпринимались на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным на 22 июня общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили более 110 украинских военнослужащих. В районах населённых пунктов Новодаровка, Новоселки и Нескучное оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 128-й и 110-й бригад территориальной обороны. В результате были уничтожены три боевые бронированные машины и боевая машина пехоты.

Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции нанесли удар по местам хранения ракет ВСУ, в том числе иностранных. ВС России нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, перехватили четыре тактические ракеты «Точка-У», 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM и уничтожили 11 беспилотников ВСУ.