В Минобороны сообщили о продолжающихся атаках ВСУ на трёх направлениях
Минобороны: ВСУ продолжают активные попытки наступления по трём направлениям
Москва, 23 июня, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают активные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщил 23 июня на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделениями ВСУ предпринимались на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях», — отметил он.
Представитель российского военного ведомства также сообщил, что общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили более 110 украинских военнослужащих. Также были уничтожены четыре боевые машины пехоты, два танка, два автомобиля, восемь боевых бронированных машин, а также две гаубицы Д-20.
Днём ранее Конашенков сообщал об уничтожении 200 украинских военнослужащих на этих направлениях.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады.
21 июня в интервью BBC президент Украины заявил, что контрнаступление ВСУ проходит не так, как ему хотелось бы, и вновь потребовал истребители F-16 и гарантии безопасности от НАТО.