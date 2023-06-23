Москва, 23 июня, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают активные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщил 23 июня на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделениями ВСУ предпринимались на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях», — отметил он.

Представитель российского военного ведомства также сообщил, что общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили более 110 украинских военнослужащих. Также были уничтожены четыре боевые машины пехоты, два танка, два автомобиля, восемь боевых бронированных машин, а также две гаубицы Д-20.

Днём ранее Конашенков сообщал об уничтожении 200 украинских военнослужащих на этих направлениях.

Украинское наступление на южнодонецком, запорожском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады.

21 июня в интервью BBC президент Украины заявил, что контрнаступление ВСУ проходит не так, как ему хотелось бы, и вновь потребовал истребители F-16 и гарантии безопасности от НАТО.