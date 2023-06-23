Москва, 23 июня, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Бывшего футболиста ставропольского «Динамо-УОР» Темира Уракчиева задержали в Москве. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

У спортсмена обнаружили наркотическое вещество. Последние годы после футбольной карьеры молодой человек работал раскладчиком в Wildberries.

Поздно вечером 16 июня сотрудники ДПС остановили машину на набережной Академика Туполева, в которой находился 23-летний бывший футболист «Динамо-УОР» (Ставрополь) Темир Уракчиев. Во время обыска у него обнаружили пакетик с неизвестным веществом. Молодого человека задержали, а вещество направили на экспертизу. Оно оказалось наркотическим.

«У 23-летнего уроженца Карачаево-Черкесской республики был изъят пакет с наркотическим веществом массой 0,67 г. По словам задержанного, он приобрёл его у неизвестного лица посредством тайниковой закладки с целью личного употребления», — рассказал собеседник агентства.

На бывшего спортсмена 17 июня завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Темир Уракчиев выступал за команду «Динамо-УОР» из города Ставрополь (до 2013 года называлась команда «Динамо» Ставрополь) на позиции нападающего.

Ранее ИА Регнум сообщал, что в Москве с наркотиками задержали бывшего футболиста «Анжи» Шамиля Гасанова.