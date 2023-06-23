Москва, 23 июня, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 23 июня на брифинге.

РИА Новости Российский военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции

Он уточнил, что вражеские диверсанты были обнаружены на купянском направлении в районе населённого пункта Тимковка Харьковской области.

В целом на купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих. Противник также потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Krab, произведённую в Польше.

По данным Минобороны, деятельность ещё двух ДРГ противника пресечена на Положском тактическом направлении и у населённого пункта Марфополь Запорожской области.

На краснолиманском направлении также обезврежены две ДРГ. Они пытались действовать у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

Как сообщало ИА Регнум, накануне об уничтожении пяти украинских разведчиков под Кременной проинформировал военный эксперт Андрей Марочко. Он рассказал, что в районе Серебрянского лесничества наблюдательный пост засёк украинскую разведгруппу из 12 человек благодаря тепловизорам. Российские бойцы открыли по ним огонь. Диверсанты отступили, бросив пятерых убитых.