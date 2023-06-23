Москва, 23 июня, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции нанесли удар по местам хранения ракет ВСУ, в том числе иностранных, сообщили в Министерстве обороны 23 июня.

Пресс-служба МО РФ/РИА Новости Ударный вертолет Ка-52

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

Также в ведомстве 23 июня сообщили, что ВСУ в минувшие сутки продолжали попытки наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Кроме того, ВС России нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, перехватили четыре тактические ракеты «Точка-У», 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM и уничтожили 11 беспилотников ВСУ.

Как сообщалось ранее, 22 июня в 4 часа утра ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым. Использовались британские ракеты Storm Shadow. Было повреждено дорожное покрытие, жертв в результате обстрела не было. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на эту бессмысленную с военной точки зрения атаку последует серьёзный ответ.

20 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что, если ВСУ применят ракеты HIMARS или Storm Shadow для ударов по территории России за пределами зоны проведения СВО, это будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в военный конфликт, а ответом станут удары по центрам принятия решений на Украине.