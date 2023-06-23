Москва, 23 июня, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Кадры уничтожения опорного пункта ВСУ беспилотниками квадрокоптерного типа опубликовало Министерство обороны РФ. Видео размещено 23 июня в Telegram-канале ведомства.

Кадр их видео Опорный пункт ВСУ с боевиками и вооружением уничтожен в результате ударов БПЛА квадрокоптерного типа

Отмечается, что опорный пункт ВСУ с боевиками и вооружением был уничтожен в результате ударов БПЛА квадрокоптерного типа на запорожском направлении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815069" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения другого опорного пункта ВСУ.

22 июня появилось видео поражения украинского танка Т-64 барражирующим боеприпасом «Ланцет». Удар привёл к возгоранию машины, а через некоторое время произошёл взрыв, после которого от танка начали отлетать горящие куски.

19 июня Минобороны показало поражение немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе. Танк был поражён на запорожском направлении. На видео дрон попадает точно в крышу танка.