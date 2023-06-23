Москва, 23 июня, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Кадры уничтожения опорного пункта ВСУ беспилотниками квадрокоптерного типа опубликовало Министерство обороны РФ. Видео размещено 23 июня в Telegram-канале ведомства.

Кадр их видео
Опорный пункт ВСУ с боевиками и вооружением уничтожен в результате ударов БПЛА квадрокоптерного типа

Отмечается, что опорный пункт ВСУ с боевиками и вооружением был уничтожен в результате ударов БПЛА квадрокоптерного типа на запорожском направлении.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения другого опорного пункта ВСУ.

22 июня появилось видео поражения украинского танка Т-64 барражирующим боеприпасом «Ланцет». Удар привёл к возгоранию машины, а через некоторое время произошёл взрыв, после которого от танка начали отлетать горящие куски.

19 июня Минобороны показало поражение немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе. Танк был поражён на запорожском направлении. На видео дрон попадает точно в крышу танка.