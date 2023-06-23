Москва, 23 июня, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Замена главы ГУР Украины Кирилла Буданова и главкома ВСУ Валерия Залужного на их постах не повлияла бы на решение задач специальной военной операции (СВО), заявил 23 июня директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Мне представляется, что интерес журналистов к судьбе Залужного и Буданова избыточен», — отметил ТАСС Нарышкин.

По его словам, вне зависимости от состояния здоровья того и другого, даже в том случае, если кто-то иной займет один и второй пост, это ни в коем случае не повлияет на решение тактических и стратегических задач СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня стало известно, что 29 мая Кирилл Буданов получил тяжёлое ранение во время высокоточного удара российских войск по зданию главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Киеве. Также в этот день пострадал и главком ВСУ Валерий Залужный. Его ранило в голову при ударе российских сил по украинскому командному пункту под Херсоном. Ему провели трепанацию черепа. Киев опровергает эту информацию, но Залужный долгое время не появляется в медиапространстве, хотя ранее часто это делал.

16 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Буданов якобы присутствовал на заседании военного кабинета страны. Он утверждал, что в совещании принял участие и Залужный. Фото и видео с этого собрания отсутствуют. А 20 июня глава ГУР появился в эфире украинских телеканалов, однако ряд СМИ обратил внимание на его необычный вид. Буданов был подстрижен практически налысо.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что президент Украины не просто так скрывает информацию о судьбах Буданова и Залужного. Соскин отметил, что нежелание украинского правительства показать руководителя ГУР и главкома ВСУ живыми на публике только укрепляет репутацию Зеленского как лжеца, который уверял, что с Залужным и Будановым всё в порядке. Бывший советник украинского президента предложил действующим властям показать скрытых от публики деятелей, если они действительно живые.