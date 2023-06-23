Москва, 23 июня, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Россия не хотела бы, чтобы по вине США произошёл слом Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 23 июня заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Карпухин/ТАСС Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

«Конечно, мы не хотели бы, чтобы по вине США произошёл слом ДСНВ. Они и так достаточно пренебрежительно обращались с этим документом», — сказал Рябков.

При этом он не исключил, что Вашингтон может предпринять шаги по выходу из ДСНВ. По его словам, если истечёт срок действия договора или американцы предпримут шаги по выходу из него, это будет тревожным событием.

Замглавы МИД отметил, что в любом случае интересы безопасности России не пострадают.

При этом дипломат добавил, что международное право допускает ситуации, когда в условиях приостановки выполнения обязательств одной из сторон договора противоположная сторона может действовать аналогичным образом.

Как сообщало ИА Регнум, Россия приостановила действие ДСНВ 21 февраля 2023 года. Объявляя об этом, президент России Владимир Путин уточнил, что не разрывает договор, а приостанавливает в нём участие страны из-за политики США. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил приостановку договора, отметив, что не имеет по нему никаких контактов с США. При этом в Кремле ситуацию назвали очень печальной, а в Госдуме заявили, что США давно рушат международную систему безопасности.

3 июня Рябков отметил, что ситуация в сфере контроля над вооружениями до предела острая. Он уточнил, что по вине США многие элементы прошлой архитектуры в данной области либо разрушены, либо находятся в полулетальном состоянии. Дипломат добавил, что Вашингтон попытается преподнести позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде.