Омск, 23 июня, 2023, 14:12 — ИА Регнум. 16-летнего подростка убило электрически током в Омске. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.

Lennart Tange Короткое замыкание

22 июня в Омске в квартире дома на улице Батумской было найдено тело 16-летнего подростка с телесными повреждениями от поражения электрическим током.

По версии следствия, школьник пытался самостоятельно отремонтировать компьютер, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошёл смертельный удар током.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Расследование продолжается.

По информации СМИ, ранее подросток отдавал компьютер в ремонт и самостоятельно менял в нём различные детали. Он захотел вновь произвести настройку компьютера, вскрыл системный блок и получил удар током.

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