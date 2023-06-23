Москва, 23 июня, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Резолюция американских сенаторов, приравнивающая применение Россией ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО, является простым пиар-ходом, тем более, что она носит лишь рекомендательный характер. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов.

Council. gov.ru Андрей Климов

Ранее американский сенатор, республиканец Линдси Грэм сообщил о внесении в верхнюю палату конгресса резолюции о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине это следует расценивать как атаку на НАТО. Грэм предложил резолюцию вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. По мнению авторов предложения, принятие данной резолюции сигнализирует Москве, что весь Североатлантический альянс ответит в случае применения ядерного оружия на Украине. При этом, резолюция даже в случае принятия не будет носить обязательного характера для исполнительной власти и останется лишь рекомендацией.

Сенатор Климов подчеркнул, что данный документ никак не влияет на решения России.

«Если они думают, что кто-то где-то испугается НАТО, то они сильно ошибаются. У американских сенаторов из-за долгого сидения за океаном возникло ложное ощущение собственной неуязвимости. Если что-то будет угрожать нашей державе реально, то эта угроза будет подлежать купированию всеми имеющимися средствами», — прокомментировал Климов.

Российский парламентарий указал на то, что данное сообщение является очередным подтверждением непосредственного участия и интересов НАТО в конфликте на Украине. При этом, он отметил, что сами сенаторы Белого дома обращают внимание на рекомендательный характер резолюции, а, значит, её следует расценивать как пиар-акцию.

«Это просто трёп сенаторов. Они пиарятся друг перед другом. Это не от большого ума, они не понимают всей серьёзности положения. Беда мира заключается в том, что в Вашингтоне и в ведомых им странах у власти появилось много безответственных идиотов. Огорчает, что управляющие должности в Белом доме занимают идиоты с ядерной кнопкой», — заметил Климов.

Посол России в США Анатолий Антонов счёл внесённую на рассмотрение в конгресс США резолюцию очередной «безумной инициативой» сенаторов-русофобов.

Ранее президент России Владимир Путин во время своего выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что несмотря на то, что Россия имеет большие запасы ядерного оружия, она будет применять его, только если возникнет экзистенциальная угроза государству.

В октябре 2018 года президент подчеркнул, что военная доктрина России не предполагает превентивного ядерного удара, а только ответный удар. Если агрессор решится применять ЯО против РФ, то возмездие будет неизбежным.