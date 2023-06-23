Чернигов, Украина, 23 июня, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Ещё в одном украинском регионе объявили всеобщую мобилизацию, военный комиссариат Черниговской области предписал всем военнообязанным мужчинам явиться в военкомат в десятидневный срок, сообщило 23 июня украинское издание «Страна» со ссылкой на соответствующий документ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Все граждане от 18 до 59 лет, находящиеся на воинском учете, обязаны явиться в местные ТЦК для уточнения их пригодности к военной службе», — говорится в документе. В приказе также отмечается, что граждане, уклоняющиеся от постановки на воинский учет и призыва по мобилизации, несут административную и уголовную ответственность.

Ранее стало известно об аналогичных мерах в Оболонском районе Киева, где всеобщая мобилизация касается даже тех, кто не получил мобилизационное распоряжение или повестку. Явка в военкомат также обязательна для проживающих в Оболонском районе без прописки. Уклонистам грозит уголовное наказание. При этом не сообщается о принятии подобных приказов в других районах Киева.

Чуть ранее и военкоматы Ивано-Франковской области выпустили приказы о всеобщей мобилизации. Все военнообязанные мужчины обязаны явиться в территориальные центры комплектования.

В Госдуме РФ заявили, что Украина близка к полному исчерпанию своих человеческих ресурсов и едва ли сможет проводить всё новые и новые волны мобилизации. При этом население Украины начинает понимать, что является исключительно расходным материалом, который должен быть израсходован полностью, подчеркнул зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай («Единая Россия»).

На Украине с февраля 2022 года действует запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. 2 мая 2023 года военное положение и мобилизация были продлены на 90 дней, до 18 августа 2023 года.