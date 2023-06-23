Брюссель, 23 июня, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Власти ЕС в рамках 11-го пакета антироссийских санкций ввели в действие механизм запрета на экспорт ряда товаров и технологий в третьи страны для предотвращения их реэкспорта в Россию, сообщили в Еврокомиссии 23 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это позволит ЕС ограничить продажу, передачу определенных товаров и технологий, подпадающих под санкции, третьим странам или экспорт в них», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Предполагается, что вводить ограничения против третьих стран будут только в том случае, если не удастся добиться соблюдения антироссийских санкций иными способами.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что новый пакет антироссийских санкций будет включать в себя «инструмент» по борьбе с обходом ограничений, наложенных ранее.

В состав 11-го пакета антироссийских санкций также вошли ограничения против ряда компаний ВПК, запрет на въезд прицепов и полуприцепов из России в ЕС, запрет на поставку нефти по одной из веток нефтепровода «Дружба», запрет на вход в порты ЕС танкеров, которые осуществляли морскую погрузку нефти с других судов, запрет на поставки в Россию электромобилей, гибридов и автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра и ряд иных ограничений.