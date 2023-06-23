Салехард, 23 июня, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе региональная выплата на социальную газификацию вырастет для ряда льготных категорий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Yanao.ru Дмитрий Артюхов

«С 1 июля для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий увеличиваем сумму до 300 000 рублей», — отметил глава региона.

На такую же выплату могут рассчитывать участники специальной военной операции (СВО) и их семьи. Все остальные льготные категории северян получат выплату в размере 250 тысяч рублей. Около 50 ямальских семей уже воспользовались мерой поддержки. Им возместят реальные затраты на приобретение оборудования и проведение газа в дома.

Как сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО, помимо увеличения размера выплат с июля будут упрощены и требования к их получению. Теперь регистрация в доме не нужна, достаточно лишь иметь документы, которые подтверждают, что жилье находится в собственности.

Получить финансирование можно, подав заявление в течение года с момента подписания акта о техническом присоединении оборудования. Заявление подается через МФЦ, «Госуслуги» или по почте в адрес органа соцзащиты населения по месту жительства.