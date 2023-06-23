Москва, 23 июня, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Россия развивает свои конструктивные и основанные на взаимном уважении отношения со всеми африканскими государствами и эти отношения не направлены против каких-либо третьих стран, заявил журналистам 23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Так он прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил, что Россия якобы дестабилизирует Африку и играет роль, «невыгодную для международного сообщества».

«Россия развивает свои добрые и конструктивные, основанные на взаимном уважении, отношения со всеми странами в Африке. Эти отношения не могут быть направлены против третьих стран. Мы не хотим, чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого-либо», — сказал Песков.

Как сообщалось ранее, в июне 2023 года на встрече с лидерами ряда стран Африки в Петербурге президент России Владимир Путин заявил, что Запад и Украина в вопросе о зерновой сделке обманывают остальные страны мира, включая африканские: вопреки договорённостям, в беднейшие государства направляется лишь 3% продукции с Украины.

В конце июля 2023 года в Петербурге пройдёт второй саммит «Россия — Африка». Участие в его работе примут целый ряд глав государств и правительств африканских стран. Подготовка к саммиту идёт активно, он станет знаковым событием, отношения России со странами Африки активно развиваются, отмечал Владимир Путин.